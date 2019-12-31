Son Dakika
Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 31.12.2019, 20:24
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca,17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler ev sahibi S.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca,17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler ev sahibi S.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10