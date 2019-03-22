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Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Osman Güngör hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dayıdağı ve Salkım mahalleleri arasındaki...

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Osman Güngör hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dayıdağı ve Salkım mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Şahin Morboncuk yönetimindeki 27 HD 259 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Morboncuk yola savrulurken, yanında bulunan Osman Güngör ise traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güngör'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin Morboncuk ise ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Güngör'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma kaza ile ilgi soruşturma başlattı.

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