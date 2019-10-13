Gaziantep'te terör propagandasına 14 gözaltı

GAZİANTEP'te, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.