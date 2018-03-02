Gaziantep'te terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.