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Gaziantep'te terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi, mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütü...

Gaziantep'te terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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