Gaziantep'te 'terör örgütü' propagandasına tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.