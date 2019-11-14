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Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu...
GÜVENLİK 14.11.2019, 10:22
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri de aralarında HDP'nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel Harekat, KOM Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 polisin katıldığı operasyonda helikopter ve drone da kullanıldı. Bazı adreslere demir kapıları, koçbaşı ile kırılarak girilldi. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA
Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı önünde, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerince geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren polisin, arama çalışması devam ediyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri de aralarında HDP'nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel Harekat, KOM Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 polisin katıldığı operasyonda helikopter ve drone da kullanıldı. Bazı adreslere demir kapıları, koçbaşı ile kırılarak girilldi. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA
Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı önünde, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerince geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren polisin, arama çalışması devam ediyor.
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