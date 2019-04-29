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Gaziantep'te terör operasyonu: 21 gözaltı

GAZİANTEP'te, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda...

Gaziantep'te terör operasyonu: 21 gözaltı
GAZİANTEP'te, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde drone destekli operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 56 mermi, 81 dolu fişek ile çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli yasak yayınlar, dokümanlar ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan ve nevruz kutlaması etkinliklerinde, terör örgütü ve örgütün elebaşı lehine slogan atarak sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.
Malzemelere el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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