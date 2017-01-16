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Gaziantep'te, tarihi eser operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta 37 parça tarihi eser ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, rutin yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin...

Gaziantep'te, tarihi eser operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta 37 parça tarihi eser ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, rutin yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda şüphe üzerine içinde yabancı uyruklu 2 kişinin bulunduğu aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada yabancı uyruklu M.H. ve D.H.'nin eşyaları arasında tarihi eserlerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Durdurulan ticari bir araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu yolculardan M.H. ve D.H. isimli iki şahsın eşyaları arasında tarihi değere sahip 27 adet sikke, 6 adet heykel, 2 adet tepsi, 1 adet işlemeli vazo ve 1 adet kama ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin hangi döneme ait olduğu ve mali değerine ilişkin araştırmalar devam etmektedir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanmıştır."

 

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