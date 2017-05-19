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Gaziantep'te, taklit ürün operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan operasyonda sahte markaların adıyla piyasaya sürülmek istenen 292 bin lira değerinde taklit ürün ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü...

Gaziantep'te, taklit ürün operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan operasyonda sahte markaların adıyla piyasaya sürülmek istenen 292 bin lira değerinde taklit ürün ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Şehitkamil ilçesinde bazı işyeri, ev ve depolarda taklit ürün üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Baskın düzenlenen depolarda satışa hazır 5 bin 587 kilo toz çamaşır deterjanı, 3 bin 258 sıvı bulaşık deterjanı, 2 bin 287 şampuan ile paketlemede kullanılan 3 makine ele geçirildi. El konulan taklit ürünlerin piyasa değerinin 292 bin lira olduğu belirtilen açıklamada, baskın düzenlenen yerlerle ilgili yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

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