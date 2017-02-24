Gaziantep'te Suriyelinin ruhsatsız eczanesine baskın

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ahmet Hamo tarafından işletilen ruhsatsız eczane, polis ve zabıta eşliğinde düzenlenen baskınla mühürlendi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis eşliğinde Barış Mahallesi'nde bir depoya düzenledikleri baskında, Suriyeli Ahmet Hamo tarafından ruhsatsız eczane işletildiği tepsit edildi. Steril olmayan ruhsatsız eczane zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken sahibi Hamo ise polis tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız eczanede Suriyelilere 5 lira karşılığında iğne vurulduğu ve ilaç verildiği belirtildi. Halep'in El Bab kentinden gelerek kente yerleşen Ahmet Hamo'nun emniyettekmi işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI