Gaziantep'te Suriyeli'ler, Suriyeli kuyumcuyu soydu; 3 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te Suriyeli bir kuyumcudan altın, döviz ve bilgisayar çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İncilipınar Mahallesi'nde, Suriyeli bir kişinin kuyumcu dükkanından 1 kilo altın, 1 altın kolye, bin dolar ile 1 bilgisayar çalındı. Hırsızlık ihbarının ardından çalışma başlatan polis, parmak izi araştırması yapıp çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Polisin yaptığı araştırma sonrası hırsızlığı yaptığı belirlenen yine Suriyeli S.Ş., M.Ş.. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çaldıkları altın, para ve bilgisayar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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