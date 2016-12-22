Gaziantep'te şüpheli ölüm

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 30 yaşındaki Hasan Demir, evinde ölü bulundu. Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, akşam saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Demir'in annesi evine döndüğünde bekar ve işsiz olan oğlu Hasan Demir'in hareketsiz yattığını gördü ve durumu sağlık ekipleri ile polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de Hasan Demir'in ailesinin ve komşularının ifadesine başvurdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



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