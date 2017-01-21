Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan çatışma sonrası, otomobille kaçmak isteyen 2 kişi, önleri kesildikten sonra tabancayla başlarından vurularak öldürüldü.

Olay, sabaha karşı 23 Nisan Mahallesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre taraflar birbirlerine tabancalarıyla ateş açarak bir süre çatıştı.

Kavga sırasında 32 yaşındaki Ökkeş Avcı ve 22 yaşındaki Savaş Dahan, 27 TV 886 plakalı otomobile binerek uzaklaşmaya başladı. İkiliyi tartıştığı kimliği belirsiz kişiler ise başka bir araçla takip etti ve Avcı ile Dahan'ın bulunduğu otomobili Yeşilevler Mahallesi 30 numaralı cadde üzerinde durdurdu. Kimlikleri belirsiz kişiler, Avcı ve Dahan'ı burada tabancayla başlarından vurup öldürdükten sonra kaçtı.

Öldürülen 2 kişinin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20'yi aşkın boş kovan buldu. Polis, kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



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