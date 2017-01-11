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Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyerine düzenlenen operasyonda 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.E....

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyerine düzenlenen operasyonda 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.E. isimli kişinin Bekir Bey Mahallesi'ndeki işyerine savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında şüpheli C.E.'nin üzerinde bir, işyerinin değişik yerlerinde de 3 tabanca ele geçirildi. 4 tabancaya el koyan polis, işyerinde yaptığı aramada ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi. Tabanca ve uyuşturuculara el koyan polis tarafından gözaltına alınan C.E., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından sorgulanmasına başlandı.

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