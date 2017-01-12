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Gaziantep'te saldırıda yaralanan polis Ankara'ya sevk edildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi. Kentteki özel bir hastanede sol gözünden ameliyat edilen 6 yıllık polis...

Gaziantep'te saldırıda yaralanan polis Ankara'ya sevk edildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi.
Kentteki özel bir hastanede sol gözünden ameliyat edilen 6 yıllık polis memuru Hakan İmrak, bu sabah erken saatlerde ambulansla havalimanına götürüldü. Görme sorunu yaşayan İmrak, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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