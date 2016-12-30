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Gaziantep'te, sahte içki operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından 6 ayrı adrese yapılan baskında bin 747 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize...

Gaziantep'te, sahte içki operasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından 6 ayrı adrese yapılan baskında bin 747 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 6 ayrı adrese baskın yaptı. Büfe ve depo gibi adreslerde arama yapan ekipler, bin 747 şişe gümrük kaçağı içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sahte içki ve kaçak sigaralara el koyan polis, B.A., S.A., B.K. ve B.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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