Gaziantep'te polisten eve kaçak silah baskını

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin operasyon düzenlediği evde, 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 30 mermi ve 1 şarjör ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Fırat Mahallesi'ndeki bir evde silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan polis, belirlenen adrese dün operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda, evde yapılan aramada otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 30 mermi ve 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, aynı aileden H.Ö., M.Ö., Ö.Ö., M.Ö., H.Ö. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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