Gaziantep'te PKK/PYD propagandasına 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmak' suçundan aranan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmak' suçundan haklarında yakalama kararı çıkarılan isimleri açıklanmayan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.