Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 9 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.