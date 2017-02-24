Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 15 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 tüfek, bilgisayar, örgütü simgeleyen bez parçaları ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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