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Gaziantep'te, PKK propagandasına 8 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Gaziantep'te, PKK propagandasına 8 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapıldığını belirledi. Terör propagandası yapan 8 kişinin yakalanması için polis ekipleri sabah erken saatlerde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek ile dijital materyaller ele geçirilen 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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