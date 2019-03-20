Gaziantep'te, PKK propagandasına 8 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapıldığını belirledi. Terör propagandası yapan 8 kişinin yakalanması için polis ekipleri sabah erken saatlerde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek ile dijital materyaller ele geçirilen 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

