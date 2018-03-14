Gaziantep'te PKK operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.