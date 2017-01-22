Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Nizip İlçesi'nde katıldıkları düğünden dönen baba ile 2 oğlu öldü, 7 kişi ise yaralandı.Kaza, saat: 20.30 sıralarında saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip İlçesi'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir yönetimindeki 27 UL 929 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülser G.'nin kullandığı 45 ZD 55 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek şarampole devrilen her iki araç parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar çevreye savruldu.Kazada bisiklet tamircisi Zekeriya Gökdemir ile yanında bulanan çocukları 18 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki onur Gökdemir yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Gülser G. ile her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Zekeriya Gökdemir ile çocukları Mehmet ve Onur'un cesetleri ise, cenaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kazayı duyarak olay yerine gelen Gökdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Çarpışmayla hurdaya dönen araçlar, çekicilerle otoparka çekildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol ise, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.