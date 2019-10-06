Son Dakika
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 12 yaralı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten...
GÜVENLİK 06.10.2019, 17:17
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten İslahiye'ye bağlı Çubuk Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretine giden Bayram Doğan (57) yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobil ile Halil Kılıç'ın (74) kullandığı 27 SL 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen otomobillerdeki Hanife (30), Fatma (27), Halil Can (7), Didar (5) ve Selinay Doğan (6), Mustafa (38) ve Fadime Cömert (42), Fazlı (76) ve Sultan Kılıç (71) ile Kerime Esen (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Doğan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten İslahiye'ye bağlı Çubuk Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretine giden Bayram Doğan (57) yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobil ile Halil Kılıç'ın (74) kullandığı 27 SL 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen otomobillerdeki Hanife (30), Fatma (27), Halil Can (7), Didar (5) ve Selinay Doğan (6), Mustafa (38) ve Fadime Cömert (42), Fazlı (76) ve Sultan Kılıç (71) ile Kerime Esen (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Doğan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Balıkesirspor
|7
|13
|3. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|4. Fatih Karagümrük
|7
|12
|5. Altay
|7
|12
|6. Bursaspor
|7
|12
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2