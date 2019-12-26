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Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Taş (19) yönetimindeki...
GÜVENLİK 26.12.2019, 23:09
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Taş (19) yönetimindeki 03 FE 290 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (25) kullandığı 06 K 3611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Z.G.K (31) ve A.Y.T (15) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hayatı tehlikeleri bulunması nedeniyle Gaziantep'te çeşitli hastanelere sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mert Taş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Taş (19) yönetimindeki 03 FE 290 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (25) kullandığı 06 K 3611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Z.G.K (31) ve A.Y.T (15) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hayatı tehlikeleri bulunması nedeniyle Gaziantep'te çeşitli hastanelere sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mert Taş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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