Gaziantep'te, otomobilin çarptığı Suriyeli öldü

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te Suriye uyruklu 65 yaşındaki Zehra Eysa, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde GATEM Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Zehra Eysa'ya, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 LK 236 otomobil çarptı. Zehra Eysa çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eysa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis çevrede yaptığı incelemede otomobil sürücüsünü kaza yeri yakınlarında yakaladı. Suriyeli Eysa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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