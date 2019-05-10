Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Gaziantep'te otomobile yanıcı madde döküp ataşe verdiler

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kimliği henüz belirlemeyen kişiler tarafından üzerine yanıcı madde dökülen otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı. Olay, dün gece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi....

Gaziantep'te otomobile yanıcı madde döküp ataşe verdiler
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kimliği henüz belirlemeyen kişiler tarafından üzerine yanıcı madde dökülen otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.
Olay, dün gece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S’ye ait park halindeki 27 SH 584 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İş çıkışında eve gelirken aracının yandığını gören M.S. durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında otomobil hasar gördü.
Polis, otomobili ateşe veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328