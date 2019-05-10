Gaziantep'te otomobile yanıcı madde döküp ataşe verdiler

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kimliği henüz belirlemeyen kişiler tarafından üzerine yanıcı madde dökülen otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.

Olay, dün gece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S’ye ait park halindeki 27 SH 584 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İş çıkışında eve gelirken aracının yandığını gören M.S. durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında otomobil hasar gördü.

Polis, otomobili ateşe veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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