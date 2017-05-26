Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Gaziantep'te otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 29 yaşındaki İbrahim Karadaş ve 43 yaşındaki Ali Bayındır, bulundukları otomobile başka bir araçtan uzun kalaşnikof tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi. Olay, dün gece geç saatlerde...

Gaziantep'te otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 29 yaşındaki İbrahim Karadaş ve 43 yaşındaki Ali Bayındır, bulundukları otomobile başka bir araçtan uzun kalaşnikof tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece geç saatlerde merkez Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki Ali Bayındır yönetimindeki 27 BU 925 plakalı otomobile, plakası alınamayan, içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçtan kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Ali Bayındır ve yanında bulunan İbrahim Karadaş, başlarına ve vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
Bayındır ve Karadaş'ın yaşamını yitirdiği olayın ardından saldırıyı düzenlediği iddia edilen Eyüp Y., İbrahim Halil A. ve ismi öğrenilemeyen şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Karadaş ve Bayındır'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen Eyüp Y. ve İbrahim Halil A.'yı yakalarken, ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246