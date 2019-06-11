Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Gaziantep'te otomobil hırsızlığına 3 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobil ile gezen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı bir otomobilin Beykent Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine harekete...

Gaziantep'te otomobil hırsızlığına 3 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobil ile gezen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalıntı bir otomobilin Beykent Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin çalıntı aracı fark ederek durdurmak istemesinin ardından otomobildeki 6 kişi araçtan çıkarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şüphelilerden M.C.Ç, atlamak istediği duvar üstünden düşerek iki ayağı kırık olarak yakalandı. Diğer şüpheliler; C.T., M.A.T., Y.M.Ç., S.Ö. ve M.A.D. de kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Polisin araçta yaptığı incelemede otomobilde çalıntı başka bir araca ait plaka takılı olduğunu saptadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ç,  M.A.T. ve S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328