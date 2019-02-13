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Gaziantep'te kuyumcudan 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek girdiği kuyumcudan 10 bin TL çalıp, kaçan S.İ. yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay Çarşamba günü İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcu...

Gaziantep'te kuyumcudan 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı
GAZİANTEP'te, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek girdiği kuyumcudan 10 bin TL çalıp, kaçan S.İ. yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay Çarşamba günü İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kapısı açık olan ve kimsenin bulunmadığı kuyumcu dükkanına giren S.İ. çekmecedeki 10 bin TL'yi alıp, kayıplara karıştı. Kuyumcu, dükkana geldiğinde çekmecedeki paranın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını incelediğinde ise hırsılık olayını gördü. Durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.İ. olduğunu belirledi. S.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
S.İ.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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