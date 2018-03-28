Gaziantep'te kumar makinesi imalathanesine operasyon

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te kumar cihazları üretilen imalathaneye polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakent Mahallesi'nde imalathaneye dönüştürülen bir işyerinde kumar cihazları üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler operasyon yaptıkları işyerinde 62 kumar makinesi, 21 bilgisayar monitörü, 61 bilgisayar kasası, 38 bilgisayar hard diski, 2 koli etiket, 8 para hazne kutusu buldu. Cihazlar ile 2 cep telefonu ve işyerine ait otomobile el koyan ekipler, R.T. ve H.K. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı.



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