Gaziantep'te, keşif yapan 3 DEAŞ militanı tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yürütülen çalışmada Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yaptığı saptanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti. Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye’deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."