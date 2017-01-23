Gaziantep'te kazada ölen baba ve 2 oğlu toprağa verildi

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, dün akşam düğün dönüşü meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir ve oğulları 18 yaşındaki Mehmet ile 16 yaşındaki Onur Gökdemir'in cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nizip'te akrabalarının düğün törenine katıldıktan sonra Gaziantep'e dönen Zekeriya Gökdemir yönetimindeki 27 UL 929 plakalı otomobil, dün gece Gaziantep-Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde Gülser G.'nin kullandığı 45 ZD 55 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Zekeriya Gökdemir ve yanındaki oğulları Mehmet ile Onur Gökdemir öldü, hurdaya dönen otomobillerdeki 7 kişi ise yaralandı.

Kazada ölümü ile ailesini yasa boğan baba ve 2 oğlunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba ve 2 oğlu için merkez Şehitkamil ilçesinin Erikli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği törende baba ve oğullarının cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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