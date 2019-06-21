Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iş yerlerinden kasa çaldıkları iddia edilen 7 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, iş yerlerinden kasa çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, incelemenin sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.A., A.F.G., H.Y., R.K., E.K., A.K. ve D.Y. olduğunu belirledi. Polis, yaklaşık 2 ay süren takiple, şüphelilerin adreslerini belirledi. Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve şüphelilere liderlik yaptığı iddia edilen M.A. ile diğer 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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