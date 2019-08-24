Son Dakika
Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.’nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil...
GÜVENLİK 23.08.2019, 15:19
GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.’nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.İ.(54) ile beraberinde bulunan Y.İ.(47), H.Y.(25) ve M.A.Y.(4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Y.İ., Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.’nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.İ.(54) ile beraberinde bulunan Y.İ.(47), H.Y.(25) ve M.A.Y.(4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Y.İ., Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016