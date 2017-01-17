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Gaziantep'te, kafelere huzur operasyonu

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 300 polisin katılımıyla kafelere yönelik huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında arama yapılan bir kafede ruhsatsız tüfek ile 17 fişek ele geçiren polis, işyeri sahibi hakkında...

Gaziantep'te, kafelere huzur operasyonu

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 300 polisin katılımıyla kafelere yönelik huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında arama yapılan bir kafede ruhsatsız tüfek ile 17 fişek ele geçiren polis, işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı.
Kentteki kafelere yönelik öğleden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ile maliye, zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Operasyon kapsamında ruhsatsız veya amaç dışı faaliyet gösteren, sigortasız işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir kafede yapılan aramada da ruhsatsız pompalı tüfek ile 17 fişek ele geçirildi. Tüfek ve fişeğe el konulurken, kafe sahibi hakkında cezai işlem başlatıldı.

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