Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin kaçak içki satışı yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda 839 şişe kaçak içki, 90 litre kaçak dökme alkol ve 660 litre etil alkol ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Mimar Sinan Mahallesi'nde bir depoya düzenlediği operasyonda, 839 şişe kaçak alkollü içki, 90 litre dökme alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı ve 13 bin 200 etiket ele geçirdi.Ekipler depoda yakaladıkları 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.