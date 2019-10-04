Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
GAZİANTEP'te, polisin kaçak içki satışı yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda 839 şişe kaçak içki, 90 litre kaçak dökme alkol ve 660 litre etil alkol ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele...
GÜVENLİK 04.10.2019, 11:22
GAZİANTEP'te, polisin kaçak içki satışı yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda 839 şişe kaçak içki, 90 litre kaçak dökme alkol ve 660 litre etil alkol ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Mimar Sinan Mahallesi'nde bir depoya düzenlediği operasyonda, 839 şişe kaçak alkollü içki, 90 litre dökme alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı ve 13 bin 200 etiket ele geçirdi.
Ekipler depoda yakaladıkları 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Mimar Sinan Mahallesi'nde bir depoya düzenlediği operasyonda, 839 şişe kaçak alkollü içki, 90 litre dökme alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı ve 13 bin 200 etiket ele geçirdi.
Ekipler depoda yakaladıkları 1 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2