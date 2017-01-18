Gaziantep'te işlenen cinayetin 4 şüphelisi Cerablus'ta yakalandı

GAZİANTEP'te geçen pazar günü başına ateş edilerek öldürülen Suriyeli 36 yaşındaki Muhammed Elmahri cinayetiyle ilgili Suriye uyruklu 4 şüpheli, Karkamış İlçesi'ne komşu Cerablus kentinde yakalandı.

Akyol Mahallesi'nde Suriyeli Muhammed ve İbrahim Karaca kardeşlerin işlettiği eğlence yerine geçen pazar günü gelen Muhammed Elmahri, iddiaya göre haraç istedi. Karaca kardeşlerin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların başına isabet ettiği Elmahri öldü. Suriyeli kardeşler Muhammed ve İbrahim Karaca, Mustafa İbrahim ve İbrahim Handan'ın yardımıyla cesedi hafif ticari araca koyarak Güneykent Mahallesinde yol kenarında boş bir araziye attı.

150 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Elmahri'nin cesedinin bulunması ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, cesedin bulunduğu çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerinde görünen hafif ticari araçtan şüphelenen ekipler 150 farklı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden Karca kardeşlerin işlettiği eğlence mekanına operasyon düzenleyen polisler, şüphelilerin kaçtığını belirledi.

CERABLUS'TA YAKALANDILAR

Karaca kardeşler ve kendilerine yardım ettikleri belirlenen Mustafa İbrahim ve İbrahim Handan'ın Suriye'ye kaçacağı bilgisini alan polisler, sınır kapısında görevli askerlerle irtibata geçerek şüphelilerin bilgilerini verdi. Şüphelilerin Karkamış İlçesi'nden sınırı geçerek Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentine geçtikleri saptandı. Şüpheliler, Fırat Kalkanı Harekatı için Cerablus'ta bulunan Türk askerlerinin kimlik kontrolünde yakalanarak polise teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı belirtilen cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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