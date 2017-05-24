Gaziantep'te işçi servisi kaza yaptı: 5 yaralı

GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 5 işçi, servisten yara almadan çıkan arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralıların kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Kaza, dün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan D. yönetimindeki 27 E 7368 plakalı hafif ticari araç, içinde fabrika işçilerinin bulunduğu Ahmet G.'nin kullandığı 27 AOK 19 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste yaralanan 3'ü kadın 5 kişi, yine minibüste bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan arkadaşları tarafından kurtarıldı.Yaralılard ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen polisler, olay yerinde incelemelerde bulundu.Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde minibüsün bagaj kapısının ve yan kapısının açılarak yaralıların kurtarılması görülüyor.

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