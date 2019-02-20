Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinden halı ve koltuk yıkama makinesi çalan 4 şüpheli, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinden halı ve koltuk yıkama makinesi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin isim ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile M.Y.S., M.Y., F.T. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı 2 halı yıkama makinesi ile 1 koltuk yıkama makinesi ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y.S. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



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