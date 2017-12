Gaziantep'te iş adamı FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş adamı B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iş adamı B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan B.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.