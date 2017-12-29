Gaziantep'te iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iş adamı B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan B.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iş adamı B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan B.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.