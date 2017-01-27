Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Sabri Bül av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde...

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Sabri Bül av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla mahalledeki boş bir araziye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, av tüfeğiyle Sabri Bül'e ateş etti. Sabri Bül, karnına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, tüfeği ateşleyen kişi ve yanındakiler araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sabri Bül'ün cesedi otopsi için Adli Top kurumu morguna götürülürken, polis çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, belirledikleri hafif ticari aracı olay yerine yakın bir bölgede durdurarak içerisindeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise, Bül'ün ölümüne yol açtığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.