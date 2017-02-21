Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan ve av tüfeği ile tabancanın da kullanıldığı kavgada 27 yaşındaki Muzaffer Şahbudak yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında daha önce alacak- verecek meselesi yüzünden husumet bulunan birbiriyle komşu Güneş ve Şahbudak ailesi fertleri sokakta karşılaştı. Aile fertleri arasında başlayan tartışma, diğer bireylerin de katılımıyla büyüyerek tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Muzaffer Şahbudak, Nuran Kazmacı ve İbrahim Halil Güneş yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan göğsünden vurulan Muzaffer Şahbudak, Dr. Ersin Arslan Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Muzaffer Şahbudak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerindeki boş kovan ve fişekleri toplayıp inceleme yapan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ramazan Ş. ve Nebi G.'yi gözaltına aldı.

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