Gaziantep'te, ihbara giden polis memuru çıkan çatışmada yaralandı

GAZİANTEP'te, 'tabancayla havaya ateş edildiği' ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz(35) omzundan vurularak, yaralandı. Polis ile çatışmaya giren saldırganlardan biri yakalanırken, diğeri kaçtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, hastanede tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, dün gece yarısı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, 2 kişinin havaya ateş açtığını görünce '155 Polis İmdat' hattını arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye devriye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polsi ekbi, kaçmaya çalışan 2 şüpheliye 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak ikili, bu kez polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz, omuzundan vurularak, yaralandı.

Saldırıya uğrayan polis ekibi, telsiz anonsu ile bölgeye destek kuvvet ve ambulans istedi. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, yaralı polis memuru Yılmaz, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Çatışmanın ardından bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak, gözaltına aldı. İkinci şüpheli ise kaçtı. Polis kaçan şüphelinin izini sürüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, çatışmada yaralanan polis memuru Mehmet Yılmaz'ı bugün hastanede ziyaret etti. Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, "Kent merkezinde arkadaşlarımız adli bir olaya müdahale ederken, olayın devamında yeniden silah kullanılması neticesinde bir polis memurumuz yaralanıyor. Hayati tehlikesi yok, durumu iyi. Şu an doktorlarımız gerekli müdahalede bulundular. Kendisi de konuşuyor zaten herhangi bir sıkıntısı da yok. Silahı kullanan saldırıyı yapan kişi yakalandı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Emniyet teşkilatımıza, kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür hadiseler ile bir daha karşılaşmayız" dedi.



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