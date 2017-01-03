Gaziantep'te huzur operasyonu

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te çok sayıda polisin katılımıyla okulların etrafında huzur operasyonu yapıldı.

Kentteki okulların etrafındaki işyerlerine ve şüpheli şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda işyerinde arama yapan polisler, okulların etrafında bulunanların kimliğini kontrol etti, üst aramasını yaptı.

Bölgedeki vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederken, yetkililer huzur operasyonlarının süreceğini kaydetti.

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