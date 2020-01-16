Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 araçtan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrası 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu saptanan ismi açıklanmayan kişi, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şehitkamil ilçesinde de 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.