Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Gaziantep'te HDP'lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi

GAZİANTEP'te, açlık grevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindekilere polis izin vermedi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili bugün,...

Gaziantep'te HDP'lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi
GAZİANTEP'te, açlık grevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindekilere polis izin vermedi.
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili bugün, açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak üzere Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki HDP il binasında toplandı. Emniyet yürüyüşün gerçekleşmemesi için bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın giriş ve çıkışları çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu güvenlik zinciri ile kapatıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında polis Mahmut Toğrul'un tek başına dışarı çıkmasına izin verdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında dışarı çıkan Toğrul, üzerine giydiği 'Tecrit kalksın, Leyla yaşasın' yazılı önlükle İpekyolu'na kadar yürüyeceğini söyledi. Polis ise yalnız da olsa üzerindeki önlükle yürüyemeyeceğini söyledi. Toğrul, polisle yapılan müzakerenin ardından yürüyüş yapmaktan vazgeçti.
Amaçlarının provokasyon yapmak olmadığını söyleyen Toğrul, açıklamasının ardından üzerindeki yelekle birlikte TBMM plakalı aracına binerek Diyarbakır'a gitti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328