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Gaziantep'te hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'te, hatalı sollama yapan hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 4'üncü kilometresinde...

Gaziantep'te hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
GAZİANTEP'te, hatalı sollama yapan hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, önündeki TIR'ı sollamak için şerit değiştirdi. Ticari araç, bu sırada karşı yönden gelen Kalender Özer (44) yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, Kalender Özer olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Ali Özer (22) ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kalender Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önündeki TIR'ı sollamak için şerit değiştiren hafif ticari aracın karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

​FOTOĞRAFLI

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