Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü (5)

ÖLEN 2 HASTA TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te bu sabah yangın çıkan özel hastanenin yönetimi tarafından, tahliye edildikten sonra sevk edildikleri hastanede öldükleri açıklanan Mehmet Turgut (63) ile Mehmet Örün'ün (55) cenazeleri, Adli Tıop Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Turgut'un cenazesi Yeşilkent Mesarlığı'nda, Örün cenazesi ise Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

OĞLU: DURUMU İYİYDİ

Babası Mehmet Tugut'un durumunun bir gün önce iyi olduğunu söyleyen Mehmet Turgut, "Babam 2 yıldır kalp hastasıydı. Tedavi görüyordu durumu iyiydi. Motosikletine biniyordu. Doktor ciğerlerindeki suyun alınması gerektiğini seyledi. Hastaneye yatırdık. Babamla dün görüştük, hastaneden çıkmak istedi. Sabah hastaneden bir doktor aradı 'Burada yangın çıktı, babanız nakil sırasında vefat etti" dedi. Ben de doktora içerde mi kalbi durdu, yoksa nakil sırasında diye mi sordum. Doktor gerekli bilginin verileceğini söyledi. Hastanedeki hemşirelerle görüştüm herkesin hastaneden çıktığını ve siyah duman olduğunu söylediler. 2 hemşire içeriye girip, cep telefonların ışığıyla cihazların fişini çekip çıkarmış. Eğitim, bilinç yok tahliyenin nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Ben babamın cihazdan ayrıldığı için öldüğünü biliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım; kim sorumluysa adli makamlarda gerekeni yapacağım" dedi.

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