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Gaziantep'te güvercin hırsızları tutuklandı

GAZİANTEP'te, girdikleri evin teras katındaki 37 güvercini çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkez Amirliği ekipleri Savcılı Mahallesi'nde...

Gaziantep'te güvercin hırsızları tutuklandı
GAZİANTEP'te, girdikleri evin teras katındaki 37 güvercini çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkez Amirliği ekipleri Savcılı Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler gittikleri evin teras katından 37 güvercinin çalındığını belirledi. Yapılan çalışmalarda eve giren şüphelilerin Ö.Ö. ve M.S. olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları operasyonla şüphelileri gözaltına alırken çalınan güvercinleri de bularak sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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